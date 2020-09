Verissimo, Silvia Toffanin svela il primo grande ospite: l’indiscrezione (Di mercoledì 9 settembre 2020) Verissimo sta per tornare, il talk show di Canale Cinque andrà in onda con la prima puntata il 12 settembre e arrivano le prime indiscrezioni. Verissimo (Fonte Instagram – Verissimotv)Silvia Toffanin è pronta a tornare in onda con la prima puntata della nuova edizione del talk show di Canale Cinque che come sempre sarà di sabato pomeriggio con tanti ospiti. Il debutto sarà il 12 settembre e la nuova puntata arriva dopo lunghi mesi di repliche a causa dello stop forzato per il Coronavirus. Quello che però ha colpito davvero tutti è stato il colpaccio della conduttrice sposata con Piersilvio Berlusconi. La conduttrice che da anni è al timone della trasmissione ha fatto sapere che come prima ospite in studio ci ... Leggi su chenews

Spiralwavemood : RT @GiusCandela: FLASH! SILVIA TOFFANIN PUNTA SU LAPO ELKANN PER IL DEBUTTO: SABATO 12 SETTTEMBRE A 'VERISSIMO' ARRIVA IL RAMPOLLO DELLA FA… - cristia_urbano : RT @GiusCandela: FLASH! SILVIA TOFFANIN PUNTA SU LAPO ELKANN PER IL DEBUTTO: SABATO 12 SETTTEMBRE A 'VERISSIMO' ARRIVA IL RAMPOLLO DELLA FA… - FabioTraversa : RT @GiusCandela: FLASH! SILVIA TOFFANIN PUNTA SU LAPO ELKANN PER IL DEBUTTO: SABATO 12 SETTTEMBRE A 'VERISSIMO' ARRIVA IL RAMPOLLO DELLA FA… - filippo898 : RT @_DAGOSPIA_: CANDELA FLASH! SILVIA TOFFANIN PUNTA SU LAPO ELKANN PER IL DEBUTTO DI 'VERISSIMO' QUESTO SABATO - 8antonio8989 : Silvia a noi di Lapo non importa niente, vogliamo solo due interviste #verissimo -