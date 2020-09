Vanessa Incontrada con Berlino de 'La casa di carta'. Pioggia di critiche sul social: 'Pessima scelta...' (Di mercoledì 9 settembre 2020) assieme a ' Berlino ' de ' La casa di carta ' e sul social scoppia il pandemonio. Vanessa Incontrada, a Venezia per il Festival del Cinema, ha condiviso una foto assieme a Pedro Alonso, appunto ... Leggi su leggo

SirDistruggere : Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta'… - repubblica : Vanessa Incontrada, insulti social per il selfie con Pedro Alonso e 'Bella ciao' - HuffPostItalia : 'Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa' - gagaga89897309 : RT @SirDistruggere: Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta', la… - Novella_2000 : Vanessa Incontrada attaccata per aver citato Bella Ciao in un selfie -