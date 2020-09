Usa, polizia spara a un tredicenne autistico in preda a una crisi (Di mercoledì 9 settembre 2020) La madre aveva chiamato il 911 perché il giovane aveva dato in escandescenze. Colpito a spalla, intestino, vescica e caviglia Leggi su lastampa

