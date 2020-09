Un incendio devasta il campo profughi Moria a Lesbo: migliaia di migranti in fuga (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un vasto incendio è divampato nella notte nel campo profughi di Moria, a Lesbo, che è stato parzialmente evacuato a seguito del rogo. L’incendio, secondo quanto comunicano i vigili del fuoco locali, sarebbe divampato in più punti. Il campo di Moria attualmente accoglie circa 12.700 richiedenti asilo ed è il più grande d’Europa. Inizialmente sembrava che i roghi fossero frutto di una protesta contro il lockdown imposto per ridurre le possibilità di contagio da Covid-19, ma le autorità greche hanno smentito questa ipotesi sollevata dai media greci. Sembra però che i vigili del fuoco abbiano incontrato resistenze durante i soccorsi. Al momento non risultano feriti, ma ... Leggi su tpi

Il tappeto di aghi di pino intrisi di resina ha contribuito in modo devastante all’espansione dell’incendio che domenica pomeriggio si è scatenato lungo la strada che collega Marina di Camerota e Pali ...

Migranti, un incendio ha devastato il campo di a Moria a Lesbo

AGI - Il campo profughi di Moria, a Lesbo, è stato parzialmente evacuato in seguito a un incendio che, dicono i vigili del fuoco locali, sarebbe divampato in più punti. La struttura, la più grande d'E ...

