Trionfo di Salvini, pareggio o riscossa Pd: i tre scenari dopo il voto delle regionali (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sondaggi alla mano, saranno con molta probabilità le sfide di Puglia e Toscana a decidere vincitori e vinti delle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre e soprattutto le sorti dell’attuale coalizione di governo. Dando per scontate le vittorie del centrodestra in Liguria, Marche e Veneto, dove Giovanni Toti, Francesco Acquaroli e Luca Zaia sarebbero avanti di parecchi punti e dando altrettanto per scontata la vittoria di Vincenzo De Luca in Campania, i riflettori sono dunque puntati sulla storica regione rossa e sul Tavoiliere. Ecco i tre scenari possibili. 5-1: Trionfo del centrodestra e disfatta del Pd (e del Governo) In Toscana Eugenio Giani dovrebbe spuntarla di un soffio sulla leghista Susanna Ceccardi, una vittoria che se non dovesse concretizzarsi scatenerebbe un vero e proprio terremoto ... Leggi su tpi

La Direzione del Pd approva la proposta del segretario Nicola Zingaretti di votare sì al referendum del 20 settembre, passaggio tutt’altro che indolore in casa Dem dove, pur con toni pacati, le posizi ...

