Traffico Roma del 09-09-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione studio Daniele guerrisi Roma nord su via del Foro Italico code dalla galleria Giovanni XXIII a viale della Moschea verso San Giovanni ma anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico dalla via Salaria via dei Campi Sportivi molto trafficata la via Flaminia da Corso Francia sino al raccordo quindi in uscita dalla città da segnalare Inoltre un incidente con code al km 17 e 600 all'altezza della cimitero Flaminio in direzione Malborghetto incolonnamenti a tratti sulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis e Castel Giubileo Poi tra Nomentana e Prenestina ancora dalla Romanina alla Pontina code a tratti anche sulla percorso Urbano della Roma L'Aquila da Viale Togliatti al Raccordo in uscita dalla città

