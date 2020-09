Stati Uniti, choc in Utah: la polizia spara a un ragazzo autistico. Grave 13enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) &EGrave; successo di nuovo. Un ragazzo di 13 anni, Linden Cameron, disarmato e con problemi psichici, &eGrave; stato Gravemente ferito da un agente della polizia a Salt Lake City, nello Utah. L’episodio, avvenuto venerd&iGrave; 4 settembre, &eGrave; stato raccontato dalle madre ai media americani. Tornata a casa dal lavoro, aveva trovato il figlio in preda a una crisi nervosa. Cos&iGrave; ha deciso di chiamare il 911, i soccorsi negli Usa. Una volta arrivata la polizia, gli agenti hanno intimato al ragazzo di mettersi a terra. Ma Linden, impaurito, &eGrave; scappato e uno dei poliziotti gli ha sparato tre colpi. Ora &eGrave; ricoverato in ospedale ... Leggi su italiasera

ilpost : Nello Utah, negli Stati Uniti, la polizia ha sparato a un tredicenne disarmato con la sindrome di Asperger