Speranza | ridurre quarantena? Ne discuteremo con Cts

"Come è noto l'Oms ha riconfermato come valida quarantena a 14 giorni c'è un dibattito aperto ed ora l'opinione prevalente è che si deve approfondire perchè si può ipotizzare ...

L’Oms «sta seguendo le discussioni" sull'accorciamento della quarantena per i contatti di chi è positivo al Covid-19, ma «difende la raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire la tra ...

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Come è noto l'Oms ha riconfermato come valida quarantena a 14 giorni c'è un dibattito aperto ed ora l'opinione prevalente è che si deve approfondire perchè si può ipotizzare u ...

