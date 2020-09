Soluzioni Cruciverba del 09/09/20. Tutte le definizioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Se siete in cerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e i benefici saranno enormi, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 09/09/20: online 6 lettere: Amazon App per pagamenti online 8 lettere: Satispay Ciò che inferno non è 8 lettere: D’avenia Di conseguenza 6 lettere: Perciò Far venire il latte alle ginocchia 8 lettere: Annoiare Guastare con il verme 6 lettere: Bacare I sobborghi della metropoli 10 lettere: Hinterland Il premio del contadino 8 lettere: Raccolto Importante città tra san francisco e los ... Leggi su pianetadonne.blog

