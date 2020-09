Soleil Sorge vittima dell’amore: “Jeremias Rodriguez aveva problemi personali…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Soleil Sorge è stata spesso vittima dell’amore. La ragazza ha parlato della sua storia con Jeremias Rodriguez e dei suoi problemi personali. Soleil Sorge viene spesso associata ad alcuni personaggi famosi, con cui si pensa possa aver avuto una storia. L’ultimo nome fatto è stato quello di Andrea Iannone, storia che è stata poi smentita. … L'articolo Soleil Sorge vittima dell’amore: “Jeremias Rodriguez aveva problemi personali…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

IsaeChia : #SoleilSorge smentisce il flirt con #AndreaIannone: “Non c’è feeling, ho pensato fosse interessato alla visibilità”… - alessandrogn : giornali di oggi. Iannone sta con la influencer Soleil Sorge. La Ventura e la Ferragni faranno trasmissione insieme… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Isa e Chia

Ma Andrea Iannone non stava frequentando Soleil Sorge? Questo dicevano gli ultimi pettegolezzi fino a quando, 361Magazine ha tirato fuori il nome di una ex concorrente della terza edizione del Grande ...Dal momento in cui Andrea Iannone si è lasciato con Giulia De Lellis non c’è giorno in cui non finisca sui giornali per qualche suo presunto flirt. Difatti in un primo momento è girata la voce di corr ...