“Sì: abbassare le tasse grazie all’Europa si può”. Recovery e futuro. Parla Gualtieri (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ministro, ma lo ha visto cosa hanno fatto in Francia? Roberto Gualtieri sorride ma non ci casca: se la Francia ha già distribuito agli investitori comodi opuscoli in formato A4 per spiegare in che modo verranno utilizzati i miliardi che arriveranno dall’Europa (cento miliardi in due anni, dice Emman Leggi su ilfoglio

agorarai : 'Abbiamo lavorato per trovare spazi e garantire il distanziamento di un metro. Negli altri Paesi europei dove c'è m… - lucabattanta : @Corvonero75 Se vuole davvero rimuoverle dovrebbe abbassare la disoccupazione e far in modo di aumentare i salari c… - FabioAbate8 : @M5S_Camera Non riconoscere nelle graduatorie anni di servizio e abbassare il punteggio dei corsi post laurea ,(cos… - Lauralallyyyyyy : @MRNOBOD46774546 @gavinjones10 Ah si? Non lo sapevo! Ci si deve abbassare la mascherina? ?? - JastemmoColNAP : Zenzì-Napoli per me con l'infortunio di Zaniolo è sfumato. non si proveranno di questo giocatore. oppure è sempre u… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sì abbassare Baldassarre: «Il referendum è stato caricato di una valenza politica, comunque io voterò sì» Panorama