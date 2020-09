Scuola, con 'Igiene insieme' Napisan sostiene buone pratiche bimbi e insegnanti (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - Da un lato la formazione di alunni, genitori e insegnanti, dall'altra la distribuzione gratuita nelle scuole di kit per l'Igiene: con il progetto 'Igiene insieme', Napisan vuole contribuire a garantire un rientro a Scuola il più sicuro possibile, il prossimo 14 settembre. Sviluppato con la supervisione scientifica della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, il progetto punta a sensibilizzare bambini e insegnanti delle scuole primarie e dell'infanzia sui comportamenti igienici corretti, sia per la cura di sé sia come fondamentale strategia di difesa contro l'emergenza sanitaria in atto. Le scuole intenzionate ... Leggi su iltempo

Dopo giorni di polemiche, con famiglie, insegnanti e presidi a mettere in evidenza che non ci sono le condizioni per riaprire le scuole in sicurezza il 14 settembre, il capo del Governo Giuseppe Conte ...

Cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, eventi a Firenze

Un progetto di “invasione della città per mezzo della fantasia” rivolto ai bambini ed ai ragazzi tra i 4 e gli 11 anni. L’idea che muove questo progetto è l’allenamento alla fantasia, insegnare ai bam ...

