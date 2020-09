Salvini aggredito durante un comizio vicino a Firenze: ventenne lo strattona strappandogli la camicia e la catenina che portava al collo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli si è avvicinata e lo ha strattonato strappandogli la camicia e impossessandosi della catenina che portava al collo. Vittima dell’aggressione, durante un comizio a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante il tour elettorale per le imminenti elezioni Regionali è Matteo Salvini. Appena la ragazza si è avventata sul leader della Lega, sono intervenute le forze dell’ordine che l’hanno identificata: si tratta di una ventenne originaria del Congo che è stata subito portata in questura, dove sono in corso ulteriori accertamenti. Le autorità hanno fatto sapere che si tratta di una persona “in evidente stato di alterazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - HuffPostItalia : Matteo Salvini 'aggredito a Pontassieve, strappati camicia e rosario' - ananassobasso : RT @Adnkronos: ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - xblunotte : RT @EsteriLega: ??FLASH -TOSCANA: SALVINI AGGREDITO A PONTASSIEVE, GLI STRAPPANO CAMICIA E ROSARIO- FLASH = (Pol/Adnkronos) ISSN 2465 - 1… - BarbaraRaval : Aggredito Salvini nel feudo comunista di Pontassieve. I barbari esistono ancora. #elezioni2020 #ElezioniRegionali… -