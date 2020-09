Saldi e Covid, allarme Confesercenti: “Bruciati 270 milioni” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ nero il quadro che emerge dallo studio di Confesercenti Campania sull’andamento dei Saldi 2020 rispetto al 2019. A quanto denunciano dall’associazione di categoria la spesa media per i Saldi in Regione Campania è scesa del 58%. Situazione ancora più critica per Napoli dove si arriva ad un calo del 61% rispetto allo scorso anno. Nel giro di dodici mesi sono andati bruciati così circa 270 milioni di fatturato, 160 dei quali nel solo capoluogo campano. “La situazione è molto difficile – spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – e neanche i Saldi hanno dato ossigeno alle nostre attività commerciali. Ci sono già tante imprese che non hanno riaperto dopo il ... Leggi su anteprima24

NuovaPadania : L'#Italia in svendita. Il gruppo, #Covivio fa shopping di #hotel a Venezia, Firenze e Roma. Verranno gestiti dal gr… - saldi_di : RT @MinutemanItaly: L’emergenza perenne per il Covid è una manna dal cielo per i tanti che bazzicano nell’ambiente delle Gare Riservate ad… - saldi_di : RT @longagnani: Questo è un crimine. #covid #scuola - saldi_di : RT @QLexPipiens: La Repubblica: 'Covid, chiuso il pronto soccorso del Cardarelli' ??Altrimenti come si fa ad aumentare il numero dei morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Saldi Covid «Covid, saldi sulla salute dei cittadini», l’allarme lanciato da... Il Mattino Putignano - Scuole: ecco come si sono organizzate per il nuovo anno

L'assessore P.I. Caldi: «Gli Istituti Comprensivi delle scuole comunali si sono organizzati per tempo per garantire gli spazi, distanziamento e banchi monoposto» Putignano Ba - Gioia, ansia preoccupaz ...

Confronto proficuo tra il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ed Anci Sicilia su coesione territoriale e Recovery Found.

“Ringraziamo il Ministro Provenzano per aver dato ampia disponibilità ad avviare un percorso di confronto costante con le autonomie locali del Sud su due temi strettamente correlati tra loro: l’utiliz ...

L'assessore P.I. Caldi: «Gli Istituti Comprensivi delle scuole comunali si sono organizzati per tempo per garantire gli spazi, distanziamento e banchi monoposto» Putignano Ba - Gioia, ansia preoccupaz ...“Ringraziamo il Ministro Provenzano per aver dato ampia disponibilità ad avviare un percorso di confronto costante con le autonomie locali del Sud su due temi strettamente correlati tra loro: l’utiliz ...