Quando Mario Pincarelli colpì un vigile che lo rimproverava perché non aveva la mascherina (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il 21 agosto scorso Mario Pincarelli, oggi tra gli accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Willy Monteiro a Colleferro, colpì in piazza Monsignor De Angelis ad Artena un vigile. C'è un'... Leggi su today

Quando Mario Pincarelli colpì un vigile che lo rimproverava perché non aveva la mascherina

Il Corriere della Sera ha sentito oggi l’agente della polizia municipale di Artena Sandro Latini, che ha ricordato quei fatti: «Era sera, da poco era entrato in vigore il decreto del ministro Speranza ...

Colleferro Ci sono due supertestimoni della rissa sfociata nell’uccisione di Willy Monteiro Duarte. Sono amici del gruppo dei quattro arrestati che forniscono una prima ricostruzione dell’intera sera ...Il Corriere della Sera ha sentito oggi l’agente della polizia municipale di Artena Sandro Latini, che ha ricordato quei fatti: «Era sera, da poco era entrato in vigore il decreto del ministro Speranza ...