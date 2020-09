Pagelle Frosinone-Roma 1-4: tabellino e voti amichevole 2020 (Di mercoledì 9 settembre 2020) I voti e le Pagelle di Frosinone-Roma 1-4, match valido come amichevole del precampionato 2020 dei giallorossi. Allo Stirpe nel derby laziale i capitolini vincono e convincono con una prestazione di livello a due giorni dal grave infortunio che priverà Fonseca di Zaniolo per almeno metà stagione. In gol ci vanno Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkitharyan, per i padroni di casa Dionisi. Queste le Pagelle dei giallorossi. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6 (1’ st Mirante 6); Mancini 6 (23’ st Trasciani 6), Cristante 6.5, Ibanez 6 (15’ st J.Jesus 6); Karsdorp 7 (15’ st Santon 6), Diawara 6.5 (15’ st Villar 6.5), Veretout 6 (23’ st Seck 6), Calafiori 6.5 (23’ st Bouah 6); Under 7 (23’ st Antonucci ... Leggi su sportface

LORENZO PELLEGRINI: Due assist, un gol e tante buone palle giocate. Il capitano della giornata (assente Dzeko) ha sfoggiato tutte le sue qualità sia nel mandare i suoi compagni in porta, sia nella fas ...

Rohden 7 - Il gol è soltanto il riconoscimento minimo per un calciatore extralusso per la cadetteria. Le pagelle del Frosinone - difesa perfetta, Rohden segna e fa la differenza.

