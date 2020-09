Oscar, dal 2022 per concorrere come Miglior Film occorrerà rispettare determinati criteri di inclusione (Di mercoledì 9 settembre 2020) I Film che concorreranno nella categoria Miglior Film dal 2022 dovranno saper riflettere le diversità di cui il mondo si compone. Questo vuol dire, in sostanza, che ci saranno dei precisi criteri inclusione Oscar da rispettare stabiliti da un regolamento di ammissibilità delle opere. Niente statuetta e tolta la possibilità di concorrere ai Film che non rispetteranno queste regole a favore dell’inclusione di donne, persone di etnie diverse, persone della comunità LGBTQ e persone diabili. LEGGI ANCHE >>> Trump shock contro Harris: “Lei presidente un insulto agli Stati Uniti” Si dovranno rispettare due dei quattro standard ... Leggi su giornalettismo

crimsonbluesoul : @CelxenaAshrxver penso che se non avessero avuto le mani legate dal contratto molti degli attori se ne sarebbero an… - MissOHaras : Che ne pensate? -