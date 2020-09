“Non sono una monaco”. Stefano De Martino, arriva la verità sui tanti flirt estivi: è lui parlare. E toglie ogni dubbio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo un’estate bollente l’autunno rischia di non essere da meno. Stefano De Martino infatti è pronto a tornare in tv. Per il conduttore il 2020 è stato un anno particolarmente difficile, prima la rottura con Belen poi la cancellazione di alcuni suoi programmi dalla Rai dove sembrava essere ormai di casa. Un anno da buttarsi alle spalle quanto prima a cominciare dalla chiacchiere sulla sua vita privata e i tanti flirt attribuiti. Da quello con Alessia Marcuzzi, Mariana Rodriguez e in ultimo con una ragazza di nome Fortuna, tutti categoricamente smentiti da chi ne cura l’immagine e da lui in persona. Stefano De Martino avrebbe fatto una confidenza agli amici e questa è stata riportata dal noto settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: “Non ... Leggi su caffeinamagazine

pisto_gol : Andrea Agnelli, interpellato sul caso @ManCity , ha detto testualmente “Sono abbastanza grande per sapere che le se… - CarloCalenda : Il problema del @pdnetwork non è il Si al referendum, ma il Si al Referendum dopo 3 No e dopo averlo descritto come… - borghi_claudio : Ma chissà come mai i banchi non sono arrivati... se aspettavano che li producesse la Nexus campa cavallo. Nb: non… - siculiano80 : @DBanimators @marifcinter Io sono juventini ma a me perisic piace....ovvio che con un integralista come è conte ha… - IoCercoDiMe : @Adnkronos Che brutta faccia. Personalmente,fossi un giudice,gli comminerei la pena di 30 anni di galera,senza cond… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non sono Elio e la (nuova) denuncia: «Per l’autismo in Italia non c’è nulla» Corriere della Sera