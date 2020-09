Mostra di Venezia, Pupi Avati: "Mancano giurati neri? Pure i cinesi non ci sono" - (Di mercoledì 9 settembre 2020) Novella Toloni Il regista ha replicato alle accuse della stampa americana sull'assenza di giurati di colore alla 77esima edizione della Mostra di Venezia Nell'anno della pandemia e delle proteste del movimento Black Lives Matter il cinema vive, forse, uno dei momenti più difficili e pesanti della sua storia. Soprattutto perché è in questo contesto dorato che si stanno facendo sempre più insistenti le pressioni anti razziali. Non bastava l'Accademy a mettere un freno alla libera espressione cinematografica in favore del "politicamente corretto" agli Oscar. Dall'America è arrivato fresco fresco un monito agli organizzatori della Mostra di Venezia, rei di non aver inserito giurati di colore nel collegio giudicante. L'accusa lanciata dalla ... Leggi su ilgiornale

