Morte Willy | un testimone | saltavano su corpo inerme

Roma – "Per quanto io ricordi, tutti i suddetti ragazzi da me descritti, sparavano calci e pugni contro me e Willy. Ho un vivido ricordo di un paio di loro, non ricordo pero' chi di preciso, che addirittura saltavano sopra il corpo di Willy steso in terra e gia' inerme". E' quanto racconta ai magistrati del tribunale di Velletri un testimone oculare dell'aggressione mortale subita dal 21enne domenica notte a Colleferro. Il particolare emerge dall'ordinanza di convalida dell'arresto del Gip di Velletri, Giuseppe Boccarrato, emessa nei confronti dei quattro accusati a vario titolo della Morte del ragazzo.

Ultime Notizie dalla rete : Morte Willy La morte di Willy: gli arrestati negano tutto. Conte telefona al padre Avvenire Omicidio Willy Monteiro, l’autopsia: “Politraumi tra addome, torace e collo sono causa della morte”

Queste sono le cause della morte di Willy Monteiro secondo i risultati dell'autopsia eseguita presso l'Istituto di medicina legale di Tor Vergata: il 21enne è morto a causa di un "grave shock traumati ...

