Morte di Willy | i fratelli Bianchi e Pincarelli restano in carcere Belleggia ai domiciliari

Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto per concorso in omicidio preterintenzionale per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi e Mario Pincarelli. L'accusa resta quella di omicidio preterintenzionale. Uno dei 4 ragazzi ha ottenuto la detenzione domiciliare

Luca Di Tullio, istruttore di Mma di Marco e Gabriele Bianchi, descrive così a "Mattino Cinque" i due fratelli accusati di omicidio preterintenzionale per la morte a Colleferro di Willy Monteiro ...

Willy Monteiro: la compagna di Gabriele:”Se ha sbagliato, pagherà”

“Mi vergogno per gli assassini di Willy, ma i miei figli non sono i mostri che avete descritto e la piena verità su di loro verrà fuori. Devono pagare se hanno sbagliato, qualunque cosa hanno fatto, m ...

