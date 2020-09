Milano, Avviati Test a Campione su Studenti (Di mercoledì 9 settembre 2020) A Milano sono stati distribuiti 6 mila kit per i Test a Campione sugli Studenti, annunciati da Azzolina in Senato. I kit sono stati distribuiti in in 14 scuole, tra primarie e secondarie di primo e secondo grado. Gian Vincenzo Zuccotti, direttore del Dipartimento di pediatria dell’Asst Fatebenefratelli Sacco, in merito ai kit dichiara che “le famiglie, su base volontaria, potranno richiederlo alla scuola“. Sarà possibile portare a casa il kit e, dopo aver raccolto due gocce di sangue con puntura pungidito, si consegnerà il tutto al Laboratorio di Riferimento Regionale per lo Screening Neonatale dell’ospedale Buzzi. Il Test sarà fatto ogni 3 mesi sugli stessi Studenti. Leggi su youreduaction

Il bellissimo percorso ciclabile ha un problema: la processionaria abbonda malgrado le trappole. Intanto sono stati… Ciclabilità . Alzaia Naviglio pavese, avviati lavori per la Vento

CiclabilitĂ sull'Alzaia Naviglio Pavese, avviati i lavori per la VenTo

La vendita di Borsa Italiana sotto i riflettori. Le ultime notizie in merito hanno riacceso l’interesse dell’intero Paese e hanno nuovamente portato a chiedersi chi acquisterà il mercato tricolore. St ...

Le profezie volanti di Henry Ford

Era il 1940 quando Henry Ford proferì la famosa frase: “Segnatevi queste parole: automobili e aeroplani si combineranno. Potete sorriderne ma avverrà ”. Si trattava, in effetti, di una duplice profezia ...

