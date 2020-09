L'Isola dei Famosi 2021, partenza a gennaio senza Alessia Marcuzzi (Di mercoledì 9 settembre 2020) L'Isola dei Famosi tornerà nel 2021, Mediaset lo ha annunciato durante la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione, ma non ci sarà Alessia Marcuzzi. L'Isola dei Famosi 2021 è nei palinsesti Mediaset: il reality riprenderà a gennaio con la nuova edizione ma senza Alessia Marcuzzi a cui è stata affidata l'edizione settembrina di Temptation Island. Notizie in agrodolce per i fan de L'Isola dei Famosi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione 2020/2021: il reality di Canale 5 non andrà in onda quest'anno ma slitta a gennaio 2021. ... Leggi su movieplayer

SkyArte : Il leggendario cantante dei #Queen,#FreddieMercury nasceva il 5 settembre 1946 nell'esotica isola di Zanzibar. Sky… - FidanzaCarlo : #Lampedusa è ormai al collasso! Queste le immagini che ci giungono dall'isola #siciliana che ormai è prigioniera de… - arianna20032000 : RT @Orraf5: ++ADESSO CONGRESSO++ 'Lo dico e lo ripeto l'Italia un paese di rincoglioniti continuate a vedere la De Filippo e la D'Urso con… - annanapolanogue : RT @Sara_Chiappori: Noi volontari sull'isola dei disperati, dove finisce l'#Europa ma non la speranza - leggi l'articolo su @ilsecoloxix!… - stinziani_c : RT @Orraf5: ++ADESSO CONGRESSO++ 'Lo dico e lo ripeto l'Italia un paese di rincoglioniti continuate a vedere la De Filippo e la D'Urso con… -