Juventus, Pirlo esulta: Demiral torna in gruppo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Juventus esulta e con lei anche il tecnico bianconero Andrea Pirlo. Nonostante l’assenza di Matthijs de Ligt, che resterà fuori ancora per diverso tempo a causa dell’operazione alla spalla, la Vecchia Signora ha ritrovato un pezzo importante della propria linea difensiva, che sicuramente saprà farsi trovare pronto per insidiare i compagni di reparto per un posto da titolare: stiamo parlando di Merih Demiral che, dopo l’infortunio al ginocchio, è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo. Una buona notizia per i campioni d’Italia, alla ricerca di nuove certezze nel pacchetto arretrato dopo una stagione segnata da fragilità e scivoloni non da Juve all’interno dei meccanismi difensivi. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo Bonucci dietro, Arthur al centro e Ronaldo in attacco: la Juve di Pirlo ha già i suoi punti fermi la Repubblica Trezeguet: 'Juve, fidati di Pirlo. Lui sa come si vince. Tra Dzeko e Suarez...'

Napoli, Milik ha un'ossessione per la Juventus: le ultime

Andrea Pirlo alla guida della Juventus: "Era destino". Parola di David Trezeguet, l'ex attaccante dei bianconeri e della nazionale francese promuove la scelta d ...