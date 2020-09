Grey’s Anatomy, via alle riprese: le parole commoventi di Ellen Pompeo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Grey’s Anatomy, via alle riprese: le parole commoventi di Ellen Pompeo. Tutto pronto per la diciassettesima stagione della serie tv di Shonda: i telespettatori non ci stanno più nella pelle Ellen Pompeo si è fatta un selfie accanto a Richard Flood, interprete del Dottor Hayes, e ha annunciato in questo modo l’inizio delle riprese della … L'articolo Grey’s Anatomy, via alle riprese: le parole commoventi di Ellen Pompeo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

