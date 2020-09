F1 Passion | Gasly non tornerà in RedBull (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Penso di essere pronto a tornare in Red Bull“. Così Pierre Gasly, vincitore nel Gp d’Italia sul circuito di Monza, aveva sottolineato la volontà di tornare nella scuderia austriaca per riprendersi la rivincita dopo la retrocessione del 2019. “I buoni risultati dovrebbero essere ricompensati”, aveva detto colui che ha riportato la Francia alla vittoria di un Gran Premio di F1 dopo 24 anni. Ma non è dello stesso avviso il consigliere Red Bull, Helmut Marko, che – ai microfoni di Sky Deutschland – ha ribadito che non ci saranno cambi di piloti. “Al momento non è un’ipotesi”, ha risposto seccamente l’austriaco forse ricordando la delusione dopo le prestazioni del francese nella prima parte del 2019. “Gasly è uno dei piloti della Red Bull ... Leggi su giornal

Varie volte si è considerato come largamente positivo il campionato di Pierre Gasly, soprattutto confrontandolo con le difficoltà di Alex Albon. Dopo Monza è chiaro che questi discorsi trovino un’ampl ...

Il successo ottenuto in modo rocambolesco a Monza rilancia pesantemente le ambizioni di Pierre Gasly, che a metà 2019 sembrava quasi destinato ad un ruolo marginale nell’attuale Formula 1. La retroces ...

