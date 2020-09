Emma Dante e le Sorelle Macaluso a Venezia 77: "Il cinema serve a recuperare i sogni" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Emma Dante presenta il suo Le Sorelle Macaluso a Venezia 77 insieme a Giuseppe Battiston e Donatella Finocchiaro: 'Il cinema mi ha permesso di rendere la mia opera teatrale più visionaria'. Ultimo film italiano in concorso a Venezia 77, Le Sorelle Macaluso arriva domani 10 settembre nelle sale italiane grazie a Teodora Film. Il film, che ha emozionato la critica e ha conquistato calorosi applausi durante l'anteprima stampa, racconta tre momenti di vita di cinque Sorelle siciliane. Secondo la regista Emma Dante, già in concorso al Lido nel 2013 con Via Castellana Bandiera, il film "parla di morte, ma anche di amore". Sempre la regista, in apertura della conferenza stampa, ... Leggi su movieplayer

