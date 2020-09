Decreto semplificazioni, ecco le novità Autovelox nei quartieri e bici contromano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le nuove misure in corso di approvazione a Roma sono anche allo studio di Palazzo Frizzoni. L’assessore Zenoni: «Dal governo scelte coraggiose. Bene le proposte sulla mobilità dolce». Leggi su ecodibergamo

Mov5Stelle : Il @Mov5Stelle ritiene il recupero delle aree colpite da eventi sismici una priorità assoluta. Le misure inserite n… - msgelmini : Tra nuovi autovelox, ciclisti contromano e monopattini la sinistra sa come complicare la vita agli #automobilisti.… - M5S_Camera : La svolta digitale del decreto Semplificazioni - michelataxistro : RT @robdellaseta: Ecco a voi il “decreto complicazioni”. Perché dall’energia all’urbanistica il “decreto semplificazioni” ostacola anziché… - mariavenera2 : RT @msgelmini: Tra nuovi autovelox, ciclisti contromano e monopattini la sinistra sa come complicare la vita agli #automobilisti. Ora in Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto semplificazioni Decreto Semplificazioni: ecco le modifiche definitive al Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001 Lavori Pubblici Aumenti di capitale nelle societa deroghe al quorum previste anche per le s.r.l.

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

Decreto semplificazioni, ecco le novità Autovelox nei quartieri e bici contromano

Le nuove misure in corso di approvazione a Roma sono anche allo studio di Palazzo Frizzoni. L’assessore Zenoni: «Dal governo scelte coraggiose. Bene le proposte sulla mobilità dolce». Oggi vengono pos ...

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...Le nuove misure in corso di approvazione a Roma sono anche allo studio di Palazzo Frizzoni. L’assessore Zenoni: «Dal governo scelte coraggiose. Bene le proposte sulla mobilità dolce». Oggi vengono pos ...