David Harbour di Stranger Things ha sposato Lily Allen a Las Vegas: foto delle nozze tra Elvis e panini (Di mercoledì 9 settembre 2020) David Harbour di Stranger Things ora è un uomo sposato: l’interprete di Hopper è convolato a nozze con la cantante inglese Lily Allen, che frequenta dallo scorso anno. Ed è stata proprio la sposa ad annunciare per prima il lieto evento con una serie di foto su Instagram, condividendo alcuni simpatici scatti della cerimonia che si è svolta a Las Vegas. In alcune foto apparse sul profilo della popstar e poi su quello di David Harbour, la coppia felice è ritratta sorridente accanto a un imitatore di Elvis che ha fatto da officiante della cerimonia, come da tradizione in quel di Las Vegas. In ... Leggi su optimagazine

magsrants : RT @andreastabene_: Abbiamo bisogno delle foto di Lily Allen e David Harbour sposi a Las Vegas ?? - StenIce1 : RT @andreastabene_: Abbiamo bisogno delle foto di Lily Allen e David Harbour sposi a Las Vegas ?? - CriKurtSalander : RT @andreastabene_: Abbiamo bisogno delle foto di Lily Allen e David Harbour sposi a Las Vegas ?? - camillaaventura : RT @andreastabene_: Abbiamo bisogno delle foto di Lily Allen e David Harbour sposi a Las Vegas ?? - LoredanaMad : RT @andreastabene_: Abbiamo bisogno delle foto di Lily Allen e David Harbour sposi a Las Vegas ?? -