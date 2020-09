Coronavirus nel Casertano, positivo va in pizzeria: chiuso locale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sant’Arpino. Va a mangiare una pizza ma il giorno dopo scopre di essere positivo al Coronavirus. E’ quanto accaduto ad un cliente della pizzeria ‘Milord pizza a gogo’ di Sant’Arpino il cui titolare ha avuto la telefonata dall’Asl di Caserta che comunicava la presenza del cliente nel locale nella giornata di lunedì 7 settembre. Coronavirus … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

