Coronavirus, i numeri in chiaro. L’immunologa Viola: «L’epidemia è ormai stabile. A scuola farei tenere la mascherina anche al banco» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreL’andamento dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia vede oggi – come ieri – numeri in lieve risalita: +1.434 nelle ultime 24 ore, +1.370 ieri, +1.108 due giorni fa e +1.297 tre giorni fa, secondo i dati riportati quotidianamente dai bollettini diffusi da Protezione Civile e ministero della Salute. Ma, chiarisce l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola, «non dobbiamo spaventarci». ormai «è un andamento che abbiamo visto e che dipende dal numero dei tamponi», spiega. Nel fine settimana i tamponi sono un po’ meno, «quindi registriamo anche un minor numero di contagi. L’andamento, ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il #Coronavirus. Numeri in crescita… - NicolaPorro : ?? A #QuartaRepubblica abbiamo analizzato i numeri che ruotano attorno al #coronavirus. Ecco cosa ne è venuto fuori… - infoitsalute : Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Delle terapie intensive preoccupa l’incremento giornali… - TgrRaiFVG : Oggi in #FVG un nuovo picco nel numero di contagi da #coronavirus, che ripropone numeri di oltre 4 mesi fa. Ma risp… - laccio : In Spagna in 24 ore : 8886 nuovi positivi 34 morti (ma solo oggi 5 comunita ne hanno segnalati 52....il ministero… -