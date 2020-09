Colleferro, l'orrore in ordinanza gip: 'Willy era già a terra, tutti e quattro infierivano con calci e pugni' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Confermati gli arresti per i quattro indagati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Uno ha ottenuto gli arresti domiciliari. Omicidio preterintenzionale l'accusa per tutti. Un testimone ha riferito ... Leggi su tg.la7

Confermati gli arresti per i quattro indagati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Uno ha ottenuto gli arresti domiciliari. Omicidio preterintenzionale l'accusa per tutti. Un testimone ha riferito ...

"Abbella" è stato il più banale degli apprezzamenti da strada a scatenare la rissa che ha portato alla morte di Willy Monteiro Duarte e al fermo dei quattro accusati di omicidio preterintenzionale (Ma ...

