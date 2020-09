C&F – Inter, ecco quanto pesano a bilancio gli esuberi (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Inter deve fare i conti con gli esuberi Dopo i colpi Hakimi e Kolarov e in attesa di Vidal, l’Inter prima di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Conte ha bisogno di cedere. Il club nerazzurro, può contare su un tesoretto che deriva dai cosiddetti esuberi, ovvero quei giocatori che non fanno parte del progetto e che occupano il bilancio con valori più o meno alti. Il peso a bilancio di questi giocatori è stato calcato dal portale Calcio & Finanza su un’elaborazione dei dati messi a disposizione dello stesso club nerazzurro e dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda gli ingaggi. B2E1C4D3-8C06-4E7B-9B40-8BA0A1DC5589-800×4751“Tra i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : C&F &ndash UGL Scuola: “Corbellerie, ovvero la scuola che non c’è!” Orizzonte Scuola Meteo Siena: molte nubi giovedì, temporali venerdì, bel tempo sabato

Aggiornamento previsioni meteo Siena, giovedì, 10 settembre: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, non sono previste piogge. Durante la giornata di ...

Torino si sveglia sotto la pioggia, ma nei prossimi giorni torna l'estate: temperature fino a 30°C

Oggi, venerdì 11 settembre Torino si è svegliata sotto la pioggia. La perturbazione proveniente dal Tirreno determinerà una giornata instabile su tutta la regione. Persisteranno cielo coperto e roves ...

