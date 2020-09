Carraro: "Gli scudetti della Juventus sono 36, c'è una sentenza! Agnelli sbaglia..." (Di mercoledì 9 settembre 2020) Franco Carraro, ex presidente Figc, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Gli scudetti della Juventus sono 36, punto e basta. La Juve è una società straordinaria, ma ha fatto un film tutto suo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Carraro: 'Gli scudetti della Juventus sono 36, c'è una sentenza! Agnelli sbaglia...' - EduardoAmmendo2 : RT @kisskissnapoli: #Carraro “Stimo molto Andrea Agnelli ma gli Scudetti della @juventusfc sono 36 punto e basta. Quello che la Juve dice è… - 1926_cri : RT @kisskissnapoli: #Carraro “Stimo molto Andrea Agnelli ma gli Scudetti della @juventusfc sono 36 punto e basta. Quello che la Juve dice è… - kisskissnapoli : #Carraro “Stimo molto Andrea Agnelli ma gli Scudetti della @juventusfc sono 36 punto e basta. Quello che la Juve di… - eduluongo : @erosazzurro Chiaramente adl fu 'spinto' da carraro, quindi è stato ammesso da quest'ultimo più e più volte. Quindi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carraro Gli

Tutto Napoli

Sorpresa stamane per Giorgio Carraro all'apertura della sua edicola in via Vittorio Emanuele a Quinto: un giovane cigno stava passeggiando sulla Noalese di fronte alla porta del suo negozio, Probabilm ...Prima sconfitta, primi gol presi, qualificazione che si complica. La trasferta dell’Under 21 in Svezia concretizza tutti i timori della vigilia: la squadra di Nilsson si dimostra molto più avanti (il ...