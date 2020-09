Calciomercato Perugia, dal Pordenone arriva Burrai (Di mercoledì 9 settembre 2020) : concluso lo scambio con Falasco, nelle prossime ore l’ufficialità Il Perugia vuole assolutamente ripartire dopo la retrocessione. Il club umbro – si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi – ha perfezionato lo scambio con il Pordenone per Burrai, con Falasco che farà il percorso inverso. Nel frattempo la squadra riprenderà il ritiro dopo il problema covid-19. Le prossime saranno decisive anche per la serie C, l’eventuale sciopero dei calciatori sta tenendo tutti col fiato sospeso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

