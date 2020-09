Borat 2 è già stato girato... e proiettato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sahca Baron Cohen avvistato in giro a far danni nei panni di Borat; ecco la conferma dell'arrivo di Borat 2, il sequel sarebbe già pronto e sarebbe anche già stato proiettato agli addetti ai lavori. Per via della loro natura, i progetti di Sacha Baron Cohen sono sempre circondati da un alone di segretezza. E nella massima riservatezza l'irriverente comico inglese avrebbe già girato, e persino proiettato, Borat 2. Quattordici anni dopo lo scatenato Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, Sacha Baron Cohen è tornato a indossare i panni dell'ingenuo giornalista kazako alla scoperta di usi e costumi degli Stati Uniti per un sequel che sarebbe già ... Leggi su movieplayer

