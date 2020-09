Barcellona, primo allenamento in gruppo per Messi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Come riporta il sito ufficiale del Barcellona, Lionel Messi ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo il caos delle ultime settimane Lionel Messi torna ad allenarsi in gruppo. Dopo il polverone alzato nelle ultime settimane e la voglia di lasciare la Catalunya, l’argentino è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. First workout of the day Leo #Messi, @Phil Coutinho, @5sergiob, @DeJongFrenkie21, and @ANSUFATI train with the group! pic.twitter.com/XbzEQTsOd7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

