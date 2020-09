Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020: Enrico Piaggio, Boss in incognito, Windstorm, dati di ascolto e share (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ascolti Tv martedì 8 settembre 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi di ieri sera. Alle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive italiane. Tra i programmi tv e film trasmessi ieri troviamo su Rai 1 il film dedicato ad Enrico Piaggio. Su Rai 2 la nuova edizione di Boss in incognito. Su Rai 3 la prima puntata di Cartabianca. Su Canale 5 il film Windstorm. Su Italia 1 la partita di Nations League Francia-Croazia. Su Rete 4 Fuori dal coro. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

dolcecinica : @MasterAb88 #ilsegreto deve andare dalle 16.30 subito dopo #DayDreamer ma @QuiMediaset_it da martedì avrà la strisc… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 8 settembre 2020: Enrico Piaggio, Boss in incognito, Windstorm, dati di ascolto e share - toysblogit : Ascolti tv martedì 8 settembre 2020 - DanPignataro : @StefanoColetta2 @la_giando @mfrittella @eleonoradaniele @serenabortone @albmatano @RaiUno @1AnnaFalchi… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: NXT al martedì fa crollare gli ascolti di Impact - -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì Ascolti tv USA lunedì 4 novembre, The Neighborhood tocca il record stagionale Dituttounpop