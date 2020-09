Alberi "marci e pericolosi" nei viali di Cagliari, il Comune li vuole espiantare (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI A Cagliari 80 Alberi 'storici' dei polmoni verdi della città, considerati a rischio caduta, saranno abbattuti o espiantati: in quest'ultimo caso saranno 'ricoverati' nel vivaio per un paio d'anni, per dare loro modo di 'guarire' ed essere in seguito ripiantati. Tra questi, ci sono alcuni esemplari di jaracanda lungo il Largo Carlo Felice, che si apre su via Roma, dove si trova il porto cittadino. Le piante, di origine tropicale, conferiscono il tipico colore viola al viale, uno dei biglietti da visita della Cagliari turistica. Le piante 'malate' - tra cui grossi ficus, pini, siliquastri (noti anche come 'albero di Giuda') e acacie del Giappone - saranno sostituite con altre della stessa specie, hanno annunciato il sindaco Paolo Truzzu e l'assessora comunale al Verde, Paola Piroddi, nel presentare ... Leggi su agi

AGI A Cagliari 80 alberi 'storici' dei polmoni verdi della città, considerati a rischio caduta, saranno abbattuti o espiantati: in quest'ultimo caso saranno 'ricoverati' nel vivaio per un paio d'anni, ...

