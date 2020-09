VIDEO | Fibrosi cistica, tra febbraio e luglio solo 21 pazienti positivi al Covid (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – Secondo l’ultimo report del Rifc, nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2020 sono stati 21 i pazienti con fibrosi cistica risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2. Un numero non eccessivamente elevato, frutto di due fattori: da una parte l’attenzione sempre alta dei malati abituati a proteggersi e ad indossare abitualmente la mascherina; dall’altra il ricorso alla telemedicina che ha ridotto al minimo gli spostamenti. Leggi su dire

angelopiemo : Fibrosi Polmonare Idiopatica, una video animazione per sensibilizzare sulla patologia -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Fibrosi

Riviera Time

In occasione della Settimana Mondiale dell’IPF, che si svolge quest’anno dal 12 al 19 settembre, finalizzata a portare l’attenzione sulla Fibrosi Polmonare Idiopatica per sensibilizzare sulla patologi ...La doppia frattura alla mandibola ha reso impossibili alcune cure per arginare questa patologia genetica. La madre: "Un incubo durato 18 giorni" Gravi complicazioni per Edoardo E., il ragazzo percosso ...