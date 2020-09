Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico oggi martedì 8 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Prima puntata di Uomini e Donne, primi scontri. La trasmissione di Maria de Filippi si è aperta con l’aspro confronto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha attaccato la dama arrivata in studio con un vistoso lifting. La donna di Torino ha inoltre ha avuto modo di parlare, con toni accesi, con Nicola Sirius, il giovane arrivato in trasmissione solo per conoscerla. I due non si parlano da alcune settimane, e sembra che tra loro le cose sembrano destinate a rompersi definitivamente. Ma cosa succederà nella puntata di oggi martedì 8 settembre? Un tronista non siederà sul Trono Secondo le prime indiscrezioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne sarà protagonista il ... Leggi su italiasera

