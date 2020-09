Ultime Notizie Roma del 08-09-2020 ore 19:10 (Di martedì 8 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno economia in apertura una trentina di pagine 6 macro missioni si compone così il primo schema delle linee guida per il recovery Plan italiano linee guida che verranno presentate per la prima volta nella riunione di domani mattina a Palazzo Chigi emissioni inserite nella bozza quanto si apprende da fonti di governo riguardano digitalizzazione e innovazione transizione ecologica salute infrastrutture nel segno della sostenibilità istruzione e ricerca sociale territoriale la politica il fatto che ieri il PD si è espresso per il sì al referendum sul taglio dei parlamentari rafforza l’alleanza di governo e ci permette di affrontare le prossime due settimane con la realtà che ha sempre contraddistinto questa ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : E' di dieci morti (due in meno di lunedì) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il… - fanpage : Sardegna, morto un uomo che lavorava in un locale notturno della Costa Smeralda - fanpage : #Focolaio in Trentino, aumentano i contagi nell'azienda di carni - infoitinterno : Riforma pensioni 2021: ultime notizie 8 settembre 2020. Le novità - fanpage : Conferenza stampa di Conte domani alle 15 per parlare di scuola -