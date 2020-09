Ufficio Lazio: in istituti Regione mancano circa 1.000 aule (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “Nel Lazio mancano 476 aule solo per le scuole secondarie di secondo grado, quindi nel complesso il numero va raddoppiato: forse mille. Ci sono state scuole che hanno chiesto anche 30 o 40 aule, ci chiediamo se questo e’ un numero reale: rivedrei concretamente questo numero”. Lo ha detto Michela Corsi dell’Ufficio scolastico regionale, parlando nel corso di una seduta della commissione regionale Istruzione a proposito dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21 in programma il 14 settembre. “Pensavamo di utilizzare tutti spazi probabile, non ultimo utilizzare delle ‘aule cloud’, cioe’ delle aule interattive- ha aggiunto- Se concretamente i posti per i ragazzi non ci sono, bisogna pensare a ... Leggi su romadailynews

Aggressione all'Asl di Casalnuovo: un uomo picchia un dipendente e devasta gli uffici Sconosciuti i motivi del folle gesto: un uomo ha fatto irruzione negli uffici della sede dell'Asl Napoli 2 Nord di ...