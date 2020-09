Ufficiale: Kolarov è un nuovo calciatore dell’Inter (Di martedì 8 settembre 2020) Aleksandar Kolarov è un nuovo calciatore dell’Inter. Ad annunciare l’arrivo del difensore serbo, la stessa società nerazzurra con un comunicato Ufficiale: “Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma. Non ci si abitua mai, alle guerre. Ma alle sirene sì. O almeno, così era per Aleksandar Kolarov e i suoi amici. Avevano 14 anni e a Belgrado la vita degli adolescenti non era la stessa dei coetanei nelle altre parti del mondo. No, era scandita dagli avvisi dei bombardamenti. Le scuole, chiuse. Le giornate, così, passate a giocare a calcio, per strada, aspettando quel suono. ... Leggi su alfredopedulla

