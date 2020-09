Tommaso Miele (ricordate?) si ritira dalla corsa a presidente della Corte dei Conti (Di martedì 8 settembre 2020) Alla fine, probabilmente consapevole del fatto che non c'erano più le condizioni per una sua nomina, si è ritirato. Tommaso Miele, presidente della Corte dei Conti del Lazio, ha comunicato la sua indisponibilità a non concorrere più alla carica di presidente della Corte dei Conti. “Fonti interne all Leggi su ilfoglio

Tommaso Miele e gli insulti contro Renzi (a sua insaputa)

Quando la toppa è peggio del buco. Storia singolare quella di Tommaso Miele, presidente della Corte dei Conti del Lazio e in predicato per la nomina al vertice della Corte dei Conti nazionale. In pass ...

