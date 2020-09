Spegnimenti improvvisi per Huawei P20 Lite: alcune indicazioni ufficiali (Di martedì 8 settembre 2020) alcune segnalazioni ci dicono che il tanto popolare Huawei P20 Lite potrebbe andare incontro a problemi imprevisti con il trascorrere dei mesi. In attesa di comprendere quale sia il reale impatto di patch di cui vi ho parlato nelle ultime settimane, come il pacchetto software giunto in Europa nello scorcio finale di agosto, ci sono alcuni feedback che dobbiamo necessariamente prendere in esame in questo periodo. Solo così, infatti, potremo farci trovare pronti qualora determinate problematiche dovessero effettivamente estendersi. Risposte ufficiali sugli Spegnimenti improvvisi per Huawei P20 Lite Sui canali social frequentati dall’assistenza di Huawei Italia, come al solito, non poteva mancare la risposta ufficiale ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Spegnimenti improvvisi Spegnimenti improvvisi per Huawei P20 Lite: alcune indicazioni ufficiali OptiMagazine