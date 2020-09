Scoperto un focolaio a Polignano: positivi 78 dipendenti di un'azienda (Di martedì 8 settembre 2020) Sono in corso accertamenti su un focolaio di coronavirus in un'azienda di Polignano a Mare, dopo il caso di un'operaia risultata positiva. Il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha attivato ... Leggi su globalist

Settantotto positivi su 159 tamponi effettuati e a Polignano a Mare, nota località turistica del Barese, scatta l’emergenza. Il nuovo focolaio di coronavirus è stato scoperto in un’azienda ortofruttic ...«La situazione è delicata come non mai»: lo scrive su Facebook il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto, commentando la notizia dei 78 contagi di Coronavirus in un'azienda ortofrutticola della z ...