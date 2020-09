Scooter elettrici, eCooltra investe sempre più su Roma (Di martedì 8 settembre 2020) C'è chi se ne va, come Cityscoot, che ha ufficializzato l'abbandono di Roma per offrire i propri servizi sharing a Milano, e chi, come invece eCooltra , non lascia la Capitale, e anzi, continua ad ... Leggi su corrieredellosport

C'è chi se ne va, come Cityscoot, che ha ufficializzato l'abbandono di Roma per offrire i propri servizi sharing a Milano, e chi, come invece eCooltra, non lascia la Capitale, e anzi, continua ad inve ...

Brutta caduta in scooter per Rihanna

Brutta disavventura in scooter elettrico per Rihanna, che ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata in strada. Qualche giorno fa le foto di Tmz, in cui si vedono lividi e graffi sul volto, avev ...

Brutta disavventura in scooter elettrico per Rihanna, che ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata in strada. Qualche giorno fa le foto di Tmz, in cui si vedono lividi e graffi sul volto, avev ...