Reggio Emilia | travolto e ucciso in una strada di campagna Si cerca un tir o un trattore

Un uomo è morto dopo essere stato investito a Rio Saliceto, nella Bassa Reggiana. Il responsabile è fuggito e ora è ricercato dalla polizia stradale. L'incidente è successo intorno alle 14, in via Cà

