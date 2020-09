Professoressa 46enne positiva al covid muore durante una lezione in streaming (Di martedì 8 settembre 2020) È morta davanti ai suoi allievi che stavano assistendo su Zoom a una lezione. La Professoressa Paola De Simone insegnava alla Uade di Buenos Aires, in Argentina. Aveva 46 anni. Contagiata dal marito, medico in un reparto di terapia intensiva, Paola era apparsa agli studenti debole e con respiro affannato. Secondo il quotidiano di Buenos Airel El Clarín, l’insegnante avrebbe subito un evento cardiovascolare acuto ed è collassata pochi minuti dopo aver detto ai ragazzi di non sentirsi bene. I primi sintomi del covid-19, come lei stessa aveva raccontato sui social, si erano manifestati a luglio e da allora stava peggio ogni giorno. “Con profondo dolore dobbiamo annunciare la scomparsa di Paola Regina De Simone, insegnante di Scienze politiche e Relazioni Internazionali. Paola era una docente appassionata e ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Professoressa 46enne positiva al covid muore durante una lezione in streaming) Playhitmusic - -